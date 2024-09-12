Участок улицы Пушкинской перекроют в Туле 13 сентября

В пятницу, 13 сентября, с полуночи до 16:00 вечера будет запрещена стоянка и остановка, ограничено движение всех видов транспорта на участке улицы Пушкинской, от улицы Фридриха Энгельса до проспекта Ленина.
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