Работодателей предложили обязать предоставлять работникам в ночное время такси

Работодателей хотят обязать предоставлять работникам в ночное время такси. Как выяснили «Известия», такой законопроект 11 января будет направлен на имя вице-премьера, координатора трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Татьяны Голиковой депутатами фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.
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