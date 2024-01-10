Работодателей предложили обязать предоставлять работникам в ночное время такси

Работодателей хотят обязать предоставлять работникам в ночное время такси. Как выяснили «Известия», такой законопроект 11 января будет направлен на имя вице-премьера, координатора трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Татьяны Голиковой депутатами фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.