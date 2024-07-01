Джордж Мартин намекает, что экранизация Elden Ring уже находится в работе Недавн...

Джордж Мартин намекает, что экранизация Elden Ring уже находится в работеНедавно у писателя Джорджа Мартина, который помогал FromSoftware и занимался написанием мира игры Elden Ring, состоялось интервью, в котором у него поинтересовались касательно возможной экранизации игры, на что писатель дал очень странный ответ: источник#Elden_Ring #FromSoftware.