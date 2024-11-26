Рейды ГИБДД на ближайшую неделю 🚔 🚔«Нетрезвый водитель» — 29, 30 ноября и 1 декабря; 🚔«Ремень безопасности» «Детское кресло» — 26, 27 и 28 ноября.
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Рейды ГИБДД на ближайшую неделю 🚔 🚔«Нетрезвый водитель» — 29, 30 ноября и 1 декабря; 🚔«Ремень безопасности» «Детское кресло» — 26, 27 и 28 ноября.