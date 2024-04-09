Дельное предложение Петра Толстого по решению проблемы мигрантов

Иван Щукин

Прав то прав Толстой, а что толку! Я тоже думал что после большой народной поддержки Путина на посту Президента он хоть в чём то прислушается к просьбам населения России, а он по прежнему: нам нужны мигранты! А зачем они России нужны, они что бросились на заводы и стали у станков работать? Нет они создают свои анклавы и диаспоры устанавливая в России свои порядки и правила и что самое страшное они уже пролезли в правоохранительные органы и начали указывать нашим чиновникам как нужно к ним относиться! Вот одного не пойму, почему не берут примеры как работать с мигрантами из Средней Азии у АОЭ, у СА и других высокоэкономичных стран Африки? И благодаря нашим чиновникам заселение России мигрантами из Средней Азии сравнимо с распространением саранчи во многих регионах нашей страны!