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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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    Все верно, в Россию едут РАБОТАТЬ! Зачем в России семьи этих работников? Прав Толстой! ПОДДЕРЖИВАЮ!!!!Дельное предложен...
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Дельное предложение Петра Толстого по решению проблемы мигрантов

Дельное предложение Петра Толстого по решению проблемы мигрантов

Обострившееся внимание к проблеме заселения России недружественными мигрантами обращено внимание всех россиян.

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Комментарии
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Иван Щукин
Прав то прав Толстой, а что толку! Я тоже думал что после большой народной поддержки Путина на посту Президента он хоть в чём то прислушается к просьбам населения России, а он по прежнему: нам нужны мигранты! А зачем они России нужны, они что бросились на заводы и стали у станков работать? Нет они создают свои анклавы и диаспоры устанавливая в России свои порядки и правила и что самое страшное они уже пролезли в правоохранительные органы и начали указывать нашим чиновникам как нужно к ним относиться! Вот одного не пойму, почему не берут примеры как работать с мигрантами из Средней Азии у АОЭ, у СА и других высокоэкономичных стран Африки? И благодаря нашим чиновникам заселение России мигрантами из Средней Азии сравнимо с распространением саранчи во многих регионах  нашей страны!
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7 час.
ninikooo Митусова
Петр Толстой прав! И А. Бастрыкин прав- если ты « купил паспорт гражданина РФ- повестку и на СВО, только на первую линию. За спиной этих басмачей ставить нельзя- выстрелят в спину, не моргнув глазом, веры им нет никакой. А после того, как они побывают на 1-й линии у них отпадет желание размахивать ножом в тылу, грабить и убивать. Это будет жизненный урок, а не культурный обмен с приготовлением плова.
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7 час.
АндрейБорков
Все верно, в Россию едут РАБОТАТЬ! Зачем в России семьи этих работников? Прав Толстой! ПОДДЕРЖИВАЮ!!!!
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31 мин.

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