Ученые: «Ближайшая суперземля – обитаема»

Результаты исследования опубликовали в научном журнале Группа астрономов международного масштаба подтвердила существование и потенциальную обитаемость экзопланеты HD 20794 d, относящейся к классу суперземель.
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