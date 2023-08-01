FT: США договорились с Болгарией и Южной Кореей о поставках снарядов на Украину

Журнал «Профиль»Военное делоПодписатьсяFT: США договорились с Болгарией и Южной Кореей о поставках снарядов на УкраинуСША завершили оформление сделки с Южной Кореей и Болгарией на поставку снарядов калибра 155 мм Вооруженным силам Украины.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментариилллина любимцеваЗа конфликтом на Украине СТОЯТ СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ!! Как и за всеми кровопролитными войнами, которые грохочут на Земле за последние 70 лет!!... США - СТРАНА-ТЕРРОРИСТ!!Ответить1 д.
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