Журнал «Профиль»

13 838 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Петров
    Интересно мнение экономистов, насколько ухудшится финансовое положение фиников от полного разрыва с РФ. На что они по...Госдеп США одобри...
  • лина любимцева
    Не понятна ситуация с обороной воздушного пространства российской столицы и Московской области. Если уж столицу не мо..."Туркменские авиа...
  • лина любимцева
    Да таких "банкиров" по всей России пруд-пруди!!Сотрудники МВД за...

FT: США договорились с Болгарией и Южной Кореей о поставках снарядов на Украину

FT: США договорились с Болгарией и Южной Кореей о поставках снарядов на Украину

США завершили оформление сделки с Южной Кореей и Болгарией на поставку снарядов калибра 155 мм Вооруженным силам Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
За конфликтом на Украине СТОЯТ СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ!! Как и за всеми кровопролитными войнами, которые грохочут на Земле за последние 70 лет!!... США - СТРАНА-ТЕРРОРИСТ!!
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх