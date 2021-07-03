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Очарование дочки Игоря Николаева прокомментировала даже Наташа Королева

Очарование дочки Игоря Николаева прокомментировала даже Наташа Королева

Очарование дочки Игоря Николаева прокомментировала даже Наташа Королева Маша МедведеваВеронике в прошлом году исполнилось 5 лет Вероника, photo: instagram.

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