Четыре атомных энергоблока для Дальнего Востока.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев Чита, вид на город Сергей Савчук Многие наши сограждане очень увлечены подсчетом сферических денег в чужих карманах, особенно когда речь заходит о крупнейших энергетических игроках России.
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