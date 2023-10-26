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Закон и Порядок

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Четыре атомных энергоблока для Дальнего Востока.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев Чита, вид на город Сергей Савчук Многие наши сограждане очень увлечены подсчетом сферических денег в чужих карманах, особенно когда речь заходит о крупнейших энергетических игроках России.

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