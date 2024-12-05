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Воронежские новости

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Топ-менеджеры воронежской компании получат по пять лет колонии за мошенничество

Топ-менеджеры воронежской компании получат по пять лет колонии за мошенничество

Первый кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор для бывшего директора компании «Воронеж-Реалти» Константина Дрозда, финансового директора Алексея Новичкова и замдиректора по строительству Константина Пашенцева.

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