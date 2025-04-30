Названы шесть изменений в жизни водителей с мая 2025 года

Последний месяц весны принесет российским автомобилистам ряд важных нововведений. Для импортных машин увеличатся сборы, изменятся тарифы на платных дорогах, а московских курьеров обяжут регистрироваться в государственной системе.
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