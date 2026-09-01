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Руководитель Дзигуненко: при выборе БАДов нужно смотреть на форму вещества

Руководитель Дзигуненко: при выборе БАДов нужно смотреть на форму вещества

При выборе БАДов необходимо обращать внимание на форму вещества и его дозировку. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель компании по производству биологических добавок и косметики для мужчин «Зельевар» Артем Дзигуненко.

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