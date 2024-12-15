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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Барбашев забил во 2-м матче подряд – «Эдмонтону». У него 15+15 в 30 играх

Форвард «Вегаса» отличился во второй игре подряд, набрав 30-е (15+15) очко в текущем чемпионате НХЛ. Всего он провел 30 матчей.

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