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Опыт и технологии Москвы помогают регионам развивать городскую среду и внедрять цифровые сервисы

Опыт и технологии Москвы помогают регионам развивать городскую среду и внедрять цифровые сервисы

Москва не только развивает собственные цифровые и инфраструктурные решения, но и активно тиражирует их в регионах, начиная от образования и медицины и заканчивая транспортными практиками.

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