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«Интер» рассматривает 17-летнего форварда «Антверпена» Иленикена. Его называют «новым Осимхеном» и оценивают в 20 млн евро

Миланцы рассматривают 17-летнего француза с нигерийскими корнями как трансферную цель, альтернативную Альберту Гудмундссону («Дженоа»).

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