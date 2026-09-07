Рустам Минниханов принял участие в церемонии открытия Инвестиционного форума в Дубае

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочей поездкой в Объединенные Арабские Эмираты. Он принял участие в церемонии открытия ежегодного Инвестиционного форума в Дубае.
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