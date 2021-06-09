Байден заявил об угрозе терроризма для США по всему миру

ИЗВЕСТИЯ izПолитикаБайден заявил об угрозе терроризма для США по всему мируПрезидент США Джо Байден заявил, что террористическая угроза для страны за 20 лет распространилась по всему миру.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛеонид БуравлевНеправильно сказал Байден!)) Надо было заявлять "Об угрозе по всему миру терроризма США!")))Альбина КолесниковаТерроризм это всегда сложно , опасно и не мы его начали ,а это вы господа Америка...galina kantorovichАмерика давно умерла!!!!! Теперь там цветные правят.Комментировать
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