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Байден заявил об угрозе терроризма для США по всему миру

Байден заявил об угрозе терроризма для США по всему миру

Президент США Джо Байден заявил, что террористическая угроза для страны за 20 лет распространилась по всему миру.

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Леонид Буравлев
Неправильно сказал Байден!)) Надо было заявлять "Об угрозе по всему миру терроризма США!")))
Альбина Колесникова
Терроризм это всегда сложно , опасно и не мы его начали ,а это вы господа Америка...
galina kantorovich
Америка давно умерла!!!!! Теперь там цветные правят.

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