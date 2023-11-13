Рублев – в ответ на выкрик с трибун: «Иди в жопу!»

По ходу их встречи на итоговом турнире при счете 3:5, 0:15 кто-то по-русски крикнул Рублеву между первой и второй подачей: «Соберись!» Рублев обернулся и ответил: «Иди в жопу!» Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе.