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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рублев – в ответ на выкрик с трибун: «Иди в жопу!»

По ходу их встречи на итоговом турнире при счете 3:5, 0:15 кто-то по-русски крикнул Рублеву между первой и второй подачей: «Соберись!» Рублев обернулся и ответил: «Иди в жопу!» Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе.

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