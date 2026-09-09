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Вечерний Новосибирск

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Вестибюль станции метро «Октябрьская» закроют на 10 дней в Новосибирске

Вестибюль станции метро «Октябрьская» закроют на 10 дней в Новосибирске

На 10 дней полностью закроется вестибюль № 1 — тот, который расположен ближе к зданию Законодательного собрания Новосибирской области и улице Шевченко.

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