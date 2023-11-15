В Минобрнауки объяснили необходимость снизить цену экзамена для мигрантов

Минобрнауки РФ совместно с другими ведомствами в 2023 году проанализировало опыт проведения экзамена, включающего в себя тематические блоки по русскому языку, истории и основам российского законодательства, для иностранных граждан и выявило несовершенство механизма ценообразования на эту услугу.
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