В Минобрнауки объяснили необходимость снизить цену экзамена для мигрантов

Минобрнауки РФ совместно с другими ведомствами в 2023 году проанализировало опыт проведения экзамена, включающего в себя тематические блоки по русскому языку, истории и основам российского законодательства, для иностранных граждан и выявило несовершенство механизма ценообразования на эту услугу.