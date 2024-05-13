Россия будет создавать новые ракеты-носители на альтернативных видах топлива

Россия будет расширять спутниковые группировки различного назначения и создавать новые ракеты-носители на альтернативных видах топлива, о чем заявил кандидат на пост первого вице-премьера РФ Денис Мантуров в ходе обсуждения его кандидатуры на заседании комитета ГД по промышленности и торговле.