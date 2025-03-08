Обвиняемый в убийстве бывшей жены объяснил свои мотивы

Александр Елин отказался давать показания, но ответил на вопросы 6 марта в Петрозаводском городском суде продолжилось рассмотрение громкого уголовного дела, которое связано с шокирующими событиями, произошедшими в июле 2024 года в петрозаводском офисе, расположенном в проезде Автомобилистов.
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