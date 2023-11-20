Загадка стародавней авиакатастрофы в Канаде разрешилась самым необычным образом

Разгадана тайна авиакатастрофы “многолетней давности” в канадской глубинке. Полиция была поставлена в тупик, когда в Британской Колумбии был найден «разбившийся» самолет, но оказалось, что прошлым летом он был помещен туда для подготовки спасателей.