В России возродят спортивные парады как при Сталине. Первое шествие спортсменов состоится уже в 2025 году на Красной площади.
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В России возродят спортивные парады как при Сталине. Первое шествие спортсменов состоится уже в 2025 году на Красной площади.