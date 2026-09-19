Александар Вучич, чей президентский мандат истекает в скором времени по целому ряду конституционных тонкостей, продолжает блистать на политической арене.
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Когда то Путин и Лавров извинялись перед ним за высказывание Захаровой, а она точно подметила его раболепие у Трампа в гостях! Нет у нас союзников и друзей, кроме КНДР, а есть просто Великая Россия !!!!! И вести она должна себя соответственно!
Вучич это не Сербия! То что он делает это результат того,- что хитрый Запад приводит к власти многих из тех,- кто по сути идет к ней, как хамелеон!