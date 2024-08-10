Экономист Подольская: двойную пенсию могут получать инвалиды и бывшие военные

Пенсию в двойном размере сегодня могут получать люди с инвалидностью и экс-военнослужащие. Об этом сообщила заведующая кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская, передает РИА Новости.
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