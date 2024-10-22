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В ХМАО на вахтовика напал бешеный волк

В ХМАО на вахтовика напал бешеный волк

Вахтовик из ХМАО пострадал из-за нападения волка. Об этом сообщает "Вести Югория". Как рассказал сам мужчина, он услышал звуки под строением, где находились несколько работников, и решил, что бультерьер соседей напал на его собаку.

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