Главные новости дня, 11 августа 2024 года

Российские бойцы прорваться в Курскую область. Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил России, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что теракт на курском направлении, , не удался.
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