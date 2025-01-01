Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировали на Камчатке

На Камчатке 1 января произошло землетрясение, его магнитуда составила 4,2. Об этом сообщает Камчатском филиале ФГБУН Федерального Исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» на своем официальном сайте.
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