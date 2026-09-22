«10 лет на одной линии»: КХЛ и Fonbet отмечают десятилетие партнерства

В этом сезоне КХЛ и Fonbet отмечают десятилетие сотрудничества. За это время партнерство стало частью истории российского хоккея: от поддержки ключевых событий лиги и масштабных проектов для болельщиков до социальных инициатив и новых форматов вовлечения аудитории.