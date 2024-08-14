Заявление Жозепа Борреля о поддержке попыток вторжения ВСУ в Курскую область — это всё, что нужно знать о нынешней евродипломатии, подчеркнул в беседе с RT член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
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