БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

73 917 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимр Семкин
    Раз озвучали потери от хоПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ...
  • Андрей Ворожейкин
    Закон старый: вход 1 рубль, а выход - ...СЛЕДУЮЩИЙ ПОСЛЕ А...
  • евгений карманович
    "война идёт и отсидеться не получится. Вопрос жизни и смерти." Автор покажет это на личном примере?МЕТЯТ В ЯДЕРНЫЙ Ч...

Международный обоснуй

Международный обоснуй

Про своё руководство граждане всё должны решать сами Михаил Синельников-Оришак Фото: wikipedia.org Песков: «Что касается попыток учредить какие-то трибуналы, они не будут иметь никакой легитимности, не будут нами приняты и будут нами осуждаться».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх