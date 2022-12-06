Международный обоснуй

Про своё руководство граждане всё должны решать сами Михаил Синельников-Оришак Фото: wikipedia.org Песков: «Что касается попыток учредить какие-то трибуналы, они не будут иметь никакой легитимности, не будут нами приняты и будут нами осуждаться».
Про своё руководство граждане всё должны решать сами Михаил Синельников-Оришак Фото: wikipedia.org Песков: «Что касается попыток учредить какие-то трибуналы, они не будут иметь никакой легитимности, не будут нами приняты и будут нами осуждаться».
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