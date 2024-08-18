Алина Загитова перестала быть на себя похожей: грудь и губы увеличились, а она говорит о мозолях

Внешность Алины Загитовой претерпевает заметные изменения. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию решила приостановить спортивную карьеру и вместо этого активно занимается участием в ледовых шоу и развитием своей новой профессии – телеведущей.
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