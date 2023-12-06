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Царьград

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74-летней Алле Пугачевой стало плохо во время щоппинга на Кипре из-за проблем с ногами

74-летней Алле Пугачевой стало плохо во время щоппинга на Кипре из-за проблем с ногами

Певица почувствовала недомогание во время посещения одного из бутиков.Алла Пугачева, которая сейчас проживает с семьей на Кипре, почувствовала себя плохо во время шопинга в одном из мультибрендовых магазинов.

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