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Не выдержала!Сбежавшая Хаматова ответила на хейт из-за переезда в Латвию: «Нечестно, что я не сижу сейчас в подвале. Но русская культура здесь ни при чем!»

Не выдержала!Сбежавшая Хаматова ответила на хейт из-за переезда в Латвию: «Нечестно, что я не сижу сейчас в подвале. Но русская культура здесь ни при чем!»

Чулпан Хаматова, принявшая решение переехать в Латвию, рассказала в интервью о том, как трудно ей сейчас приходится из-за общественного хейта.

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