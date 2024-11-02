Инна Чурикова и Глеб Панфилов: полвека любви, верности и творчества

Инна Чурикова начала карьеру в 17 лет и смогла стать советской и российской заслуженной актрисой, народная артисткой СССР, лауреатом Государственной премии РФ, Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых и премии Ленинского комсомола.
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