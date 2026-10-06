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Регионы России

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Юра Борисов выдвигается на главную мужскую роль в фильме «Искусственный»

Юра Борисов выдвигается на главную мужскую роль в фильме «Искусственный»

В Нью-Йоркском кинофестивале 5 октября 2026 года состоялась мировая премьера фильма «Искусственный», рассказывающего об основателях Open AI.

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