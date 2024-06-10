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Добрый Мир

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Страны НАТО захотели в БРИКС: итоги ПМЭФ-2024

Страны НАТО захотели в БРИКС: итоги ПМЭФ-2024

Сегодня 1,1K прочитали В Петербурге завершился Международный экономический форум. «Я не готов поддержать НАТОизацию Украины», — неожиданное заявление сделал Джо Байден в программном интервью американскому изданию Time.

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