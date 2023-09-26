Невоенный анализ-38. Всюду клин. 26 сентября 2023

Традиционный дисклеймер:Я не военный, не анонимный телеграмщик, тусовки от меня в истерике, не учу Генштаб воевать, генералов не увольняю, в «милитари порно» не снимаюсь, под столом у Путина не сижу.
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