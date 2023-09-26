Театр абсурда

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  • lora karlash
    свои нац интересы Россия должна защититьЯ вот сейчас зада...
  • lora karlash
    А свои.Я вот сейчас зада...
  • Семен Борисов
    Согласен,но тут время подошло делать выбор,или страна и доверяющий народ,или друзья,которые смотрят на запад и обворо...Россия вернула 80...

Невоенный анализ-38. Всюду клин. 26 сентября 2023

Традиционный дисклеймер:Я не военный, не анонимный телеграмщик, тусовки от меня в истерике, не учу Генштаб воевать, генералов не увольняю, в «милитари порно» не снимаюсь, под столом у Путина не сижу.

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