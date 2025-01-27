Свердловский врач вымогал деньги у санитаров морга, угрожая убийством. Фото

В Краснотурьинске (Свердловская область) начальник патолого-анатомического отделения горбольницы под угрозой убийства вымогал у санитаров морга десятки тысяч рублей за покровительство и разрешение получать дополнительный доход от ритуальных служб.
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