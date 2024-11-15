Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Чайлдфри "правильные" и "неправильные"

Чайлдфри "правильные" и "неправильные"

Сегодня Госдума приняла закон о запрете пропаганды идеологии "чайлдфри" во втором и третьем чтениях.

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Комментарии
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Галина Чужая
Вы будете смеяться, но у нас самая большая пропаганда чайд-фри идёт с экрана любимого мультфильма последних лет - Иван Царевич и Серый волк.  Даже  царь во второй!!!  серии говорит что год прожили, а детей не нажили. А что ему там царевна отвечает? Правильно - &quot;Ах, батюшка до детей ли. Столько вокруг интересного. &quot;  Уже 6 серия вышла...😀😀😀😀
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17 час.
Иван Иванов
Меня интересует один вопрос- почему мы обязаны постоянно что то делать с оглядкой,  кому то что то доказывать и объяснять? Законы принимать по уродскому басурманскому понятию. Вы с ума посходили там что ли? Вам заняться нечем? Страна воюет,с...ка , а мы &quot;чайдлфри&quot; решаем. У нас люди гибнут, а мы уродам что то доказываем и поясняем. Может все-таки жёстко навести порядок с этим всем, и не распускать сопли на уровне думы?
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16 час.
Михалыч
Эти ребята - такие же эмиссары ЗОЛОТОГО МИЛЛИАРДА, как и ЛГБТ, или украинские нацисты, или замещатели российского народа мигрантами, или сионисты, проводящие геноцид палестинцев...
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8 час.

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