Чайлдфри "правильные" и "неправильные"

Вы будете смеяться, но у нас самая большая пропаганда чайд-фри идёт с экрана любимого мультфильма последних лет - Иван Царевич и Серый волк. Даже царь во второй!!! серии говорит что год прожили, а детей не нажили. А что ему там царевна отвечает? Правильно - "Ах, батюшка до детей ли. Столько вокруг интересного. " Уже 6 серия вышла...😀😀😀😀

Иван Иванов

Меня интересует один вопрос- почему мы обязаны постоянно что то делать с оглядкой, кому то что то доказывать и объяснять? Законы принимать по уродскому басурманскому понятию. Вы с ума посходили там что ли? Вам заняться нечем? Страна воюет,с...ка , а мы "чайдлфри" решаем. У нас люди гибнут, а мы уродам что то доказываем и поясняем. Может все-таки жёстко навести порядок с этим всем, и не распускать сопли на уровне думы?