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Царьград

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Эксперт оценил военные шансы России против США и Британии: "Придётся терпеть"

Эксперт оценил военные шансы России против США и Британии: "Придётся терпеть"

Военный обозреватель Царьграда Влад Шлепченко уверен, что России нечего противопоставить Штатам и британцам, а потому "придётся терпеть".

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Угу. &quot;Эксперт и военный обозреватель&quot; с историческим образованием и позиционируется как интернет-журналист. Не владея даже малой частью информации уже строит стратегические варианты военных действий. Ответить  можем но вот как это другой вопрос. Чтоб угомонить зарвавшегося типа надо его отправить в нокдаун или нокаут но ведь есть и вероятность что он и с копыта откинуть может и крыша съехать полностью что еще более проблемно.
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