Эксперт оценил военные шансы России против США и Британии: "Придётся терпеть"

Дмитрий Гурин

Угу. "Эксперт и военный обозреватель" с историческим образованием и позиционируется как интернет-журналист. Не владея даже малой частью информации уже строит стратегические варианты военных действий. Ответить можем но вот как это другой вопрос. Чтоб угомонить зарвавшегося типа надо его отправить в нокдаун или нокаут но ведь есть и вероятность что он и с копыта откинуть может и крыша съехать полностью что еще более проблемно.