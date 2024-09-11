В деле о гибели туристов в московском коллекторе появились новые подробности

Фигуранты дела о гибели туристов в коллекторе хотели скрыть следы преступления В деле о гибели восьми человек в ходе экскурсии по подземному коллектору в Москве в августа 2023 года появились новые подробности — Александр Ким и Никита Дубас, организаторы экскурсии, хотели скрыть следы преступления.