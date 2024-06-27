Пожилую женщину спасли из горящего кафе в Алматы

Кафе загорелось в южной столице, передает inAlmaty.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК. Сообщается, что в Бостандыкском районе в одном из кафе произошло загорание холодильника и кухонной мебели, на площади 6 квадратных метров.
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