Мюнхен (ATP). 1-й круг. Зверев сыграет с Мюллером, Грикспор – с Тьеном, Гоффен – с Харрисом

Сетка турнира здесь. Rolex Monte-Carlo Masters Мюнхен, Германия 14 – 20 апреля 2025 ATP 500 Призовой фонд – 2 500 000 евро Открытые корты, грунт Первый круг Тэллон Грикспор (Нидерланды) Лернер Тьен (США) Дата проведения 14 апреля, 12.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Кристиан Хорнер: «Не думаю, что Ферстаппен видит себя в какой-то другой команде»
- «Вашингтон» сохранит сетки ворот, в которые Овечкин забросил 894-ю и 895-ю шайбы. Они будут выставлены в новом комплексе и положат начало коллекции клубных артефактов
- Алип признан спортсменом года в Казахстане по версии Metaratings Top Awards. Защитник «Зенита» обошел хоккеиста Михайлиса и бойца UFC Рахмонова
Свежие комментарии