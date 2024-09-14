Профессор из Сербии Любиша Фолич провел лекции по архитектуре и реставрации в Севастополе

В Севастополе состоялись лекции профессора архитектуры Любиши Фолича из Приштинского университета. Лекции охватили темы градостроительства, архитектуры и реставрации, что позволило местным специалистам и студентам узнать о международных подходах в этих областях.
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