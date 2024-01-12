И снова европейские марионетки американских кукловодов в лице всяких Урсул и Жозепов навязчиво пытаются поднимать тему конфискации российских активов на Западе.
"Ща как заберём российские миллиарды!"
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Будем смотреть и делать выводы. Но то что надо будет все вернуть свое это однозначно, со всеми потерями и моральным ущербом... Сейчас надо сделать бизнесу Европы предложение по переносу своих актив, производства на территорию России, от которых они не смогут отказаться и не только им на и США, Англии, Японии и т.д.
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22 час.
АА
Алекс Архипов
Так их давно забрали. Возмущаются отсутствию привычных откатов.
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16 час.
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