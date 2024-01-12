"Ща как заберём российские миллиарды!"

АНГЕЛ АНГЕЛ

Будем смотреть и делать выводы. Но то что надо будет все вернуть свое это однозначно, со всеми потерями и моральным ущербом... Сейчас надо сделать бизнесу Европы предложение по переносу своих актив, производства на территорию России, от которых они не смогут отказаться и не только им на и США, Англии, Японии и т.д.