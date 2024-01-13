На Подмосковье обрушились более чем 30-градусные морозы

В субботу, 13 января, в Подмосковье столбики термометров опускались ниже минус 30 градусов Цельсия. О том, что на регион обрушились сильные морозы, сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
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