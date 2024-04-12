В Санкт-Петербурге возбудили дело из-за трамвая, сбившего людей

В Петербурге возбудили уголовное дело из-за ДТП с трамваем у станции метро «Приморская». Такой информацией делится ТАСС, ссылаясь на пресс-службу главного управления Министерства внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
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