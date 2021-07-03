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Габриэл Жезус получил прямую красную за удар шипами в плечо в матче с Чили

Форвард сборной Бразилии Габриэл Жезус был удален в матче 1/4 финала Кубка Америки с Чили (1:0). На 48-й минуте игрок «Манчестер Сити» получил прямую красную карточку за то, что ударил защитника Эухенио Мену в прыжке шипами в плечо.

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